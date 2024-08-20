«Локомотив» расторг контракт с нападающим Чеховичем
Ярославский «Локомотив» расторг соглашение с нападающим Иваном Чеховичем, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее клуб перевел хоккеиста в список отказов.
В сезоне-2023/24 форвард провел 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. В плей-офф за 12 игр форвард заработал 4 (2+2) очка.
Также Чехович играл за «Торпедо».
В 2017 году «Сан-Хосе» выбрал Чеховича под общим 212-м номером драфта НХЛ, в лиге спортсмен принял участие в четырех матчах и сделал одну результативную передачу.
«Локомотив» признал ошибку. Два года назад в Ярославле отдали полцарства за молодого снайпера, а теперь расстаются с ним просто так
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости