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«Локомотив» расторг контракт с Любушкиным. Хоккеист возвращается в «Аризону»

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«Локомотив» расторг контракт с защитником Ильей Любушкиным. Права на хоккеиста в КХЛ остаются у нашего клуба, сообщает сайт ярославцев.

Защитник возвращается за океан, где вскоре начнет готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».

В нынешнем сезоне 26-летний Любушкин успел провести в КХЛ 5 матчей, в которых не набрал очков и отметился показателем полезности «-4».

Дополнительная информация:

https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Ilja-Ljubushkin-vozvrashhaetsja-za-okean-7531

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