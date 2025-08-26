«Локомотив» расстанется с защитником Холлоуэллом, подписанным в это межсезонье

Как стало известно «СЭ», защитник Мак Холлоуэлл покинет «Локомотив».

Канадец был подписан ярославским клубом в это межсезонье и не провел за команду ни одного официального матча.

26-летний Холлоуэлл провел прошлый сезон в составе «Уилкс-Берри» — фарм-клуба «Питтсбурга». Хоккеист набрал 31 (1+30) очко в 56 играх за команду.