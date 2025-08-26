«Локомотив» расстанется с защитником Холлоуэллом, подписанным в это межсезонье
Как стало известно «СЭ», защитник Мак Холлоуэлл покинет «Локомотив».
Канадец был подписан ярославским клубом в это межсезонье и не провел за команду ни одного официального матча.
26-летний Холлоуэлл провел прошлый сезон в составе «Уилкс-Берри» — фарм-клуба «Питтсбурга». Хоккеист набрал 31 (1+30) очко в 56 играх за команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|46
|17
|99
|2
|Авангард
|64
|43
|21
|91
|3
|Ак Барс
|64
|40
|24
|88
|4
|Автомобилист
|63
|38
|25
|80
|5
|Салават Юлаев
|63
|33
|30
|70
|6
|Трактор
|64
|29
|35
|67
|7
|Нефтехимик
|65
|32
|33
|67
|8
|Сибирь
|64
|27
|37
|62
|9
|Амур
|64
|25
|39
|57
|10
|Барыс
|64
|20
|44
|51
|11
|Адмирал
|63
|17
|46
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|64
|44
|20
|93
|2
|Динамо Мн
|64
|37
|27
|83
|3
|Северсталь
|64
|38
|26
|82
|4
|ЦСКА
|64
|35
|29
|78
|5
|Торпедо НН
|64
|36
|28
|78
|6
|СКА
|63
|34
|29
|75
|7
|Динамо М
|63
|35
|28
|75
|8
|Спартак
|64
|34
|30
|74
|9
|Шанхай Дрэгонс
|63
|21
|42
|54
|10
|Лада
|65
|19
|46
|45
|11
|Сочи
|63
|18
|45
|44
Результаты / календарь
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
|11.03
|16:30
|Авангард – Торпедо НН
|- : -
|11.03
|17:00
|Салават Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|11.03
|17:00
|Автомобилист – Локомотив
|- : -
|11.03
|18:00
|Лада – Северсталь
|- : -
|11.03
|19:30
|СКА – Динамо Мн
|- : -
|11.03
|19:30
|Сочи – ЦСКА
|- : -
|11.03
|19:30
|Динамо М – Шанхай Дрэгонс
|- : -
