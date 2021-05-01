«Локомотив» расстался с семью хоккеистами

«Локомотив» объявил об уходе семерых хоккеистов из клуба на правах свободных агентов.

Клуб покинули Атте Охтамаа, Роман Савченко, Иван Ковалев, Владимир Ткачев, Иван Романов, Антон Ландер и Теему Пулккинен.

? Атте Охтамаа, Роман Савченко, Иван Ковалёв, Владимир Ткачёв, Иван Романов, Антон Ландер и Тему Пулккинен покидают «Локомотив» — все игроки выходят на рынок неограниченно свободных агентов.



Благодарим хоккеистов за игру в форме нашей команды и желаем успехов в дальнейшем! pic.twitter.com/GNufjcRMS3 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 1, 2021

В минувшем сезоне «Локомотив» дошел до полуфинала Западной конференции, где проиграл ЦСКА (счет в серии — 3:4).