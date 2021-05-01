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«Локомотив» расстался с семью хоккеистами

09:58
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«Локомотив» объявил об уходе семерых хоккеистов из клуба на правах свободных агентов.

Клуб покинули Атте Охтамаа, Роман Савченко, Иван Ковалев, Владимир Ткачев, Иван Романов, Антон Ландер и Теему Пулккинен.

В минувшем сезоне «Локомотив» дошел до полуфинала Западной конференции, где проиграл ЦСКА (счет в серии — 3:4).

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