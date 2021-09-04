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«Локомотив» рассматривает варианты расставания с защитником Баранцевым

17:28
Денис Баранцев. Фото photo.khl.ru
Денис Баранцев. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» рассматривает варианты расставания с защитником Денисом Баранцевым. Игрока могут обменять в другой клуб или расторгнуть с ним контракт.

По нашей информации, зарплата Баранцева составляет 45 млн рублей в год.

29-летний игрок обороны в прошлом сезоне провел в регулярном чемпионате 35 матчей и набрал 11 (2+9) очков. В плей-офф на его счету 11 матчей и 3 (1+2) результативных балла.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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