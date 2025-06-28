«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа

«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В этот день в России будет отмечаться День железнодорожника.

В финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1 и впервые в истории стал обладателем трофея.