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«Локомотив» продлил нахождение Паскуале в списке травмированных до 14 сентября

16:35
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«Локомотив» в Twitter сообщил о том, что вратарь Эдвард Паскуале не сможет принять участие в первых матчах регулярного чемпионата КХЛ.

— «Локомотив» продлил нахождение вратаря Эдварда Паскуале в списке травмированных до 14 сентября, — говорится в сообщении.

В первом матче сезона ярославцы 3 сентября сыграют дома против «Спартака».

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