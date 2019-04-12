"Локомотив" продлил контракты с тремя игроками

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.

Ярославский клуб переподписал защитников Рушана Рафикова и Никиту Черепанова, а также форварда Артема Ильенко.

Контракты с хоккеистами заключены на два года.

В сезоне 2018/2019 Ильенко набрал 13 очков в 54 матчах КХЛ, Рафиков – 18 (7+11) очков в 59 играх, Черепанов – 5 (2+3) баллов в 58 матчах.