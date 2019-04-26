"Локомотив" продлил соглашения на один год с защитником Якубом Накладалом и нападающим Даниилом Апальковым​, сообщает официальный сайт ярославской команды.

31-летний Накладал выступает за "Локомотив" с декабря 2016-го. В прошедшем сезоне чех провел 61 матч в составе ярославского клуба, став самым результативным (27 очков) среди защитников и самым бросающим (182 броска) игроком "железнодорожников"

27-летний Апальков перебрался в "Локомотив" в 2011-м. Стал пятым бомбардиром команды в регулярном чемпионате – 24 (8+16) очка.

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