«Локомотив» продлил контракт с защитником Марченко

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко.

Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2023/2024, сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

За два предыдущих сезона в составе команды Марченко сыграл 118 матчей, набрал 54 (13+41) очка, при показателе полезности «+29».

По данным «СЭ», зарплата 30-летнего игрока останется прежней — 75 миллионов рублей в год.