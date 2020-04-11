«Локомотив» продлил контракт с Савченко

«Локомотив» продлил контракт на один год с защитником Романом Савченко, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний казахстанский хоккеист выступает за ярославцев с 2019 года.

Соглашение с защитником будет действовать до окончания сезона-2020/21.

В текущем сезоне Савченко сыграл 67 матчей за «Локомотив» и набрал 14 (5+9) очков.