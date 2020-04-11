«Локомотив» продлил контракт с Савченко
12:24
«Локомотив» продлил контракт на один год с защитником Романом Савченко, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний казахстанский хоккеист выступает за ярославцев с 2019 года.
Соглашение с защитником будет действовать до окончания сезона-2020/21.
В текущем сезоне Савченко сыграл 67 матчей за «Локомотив» и набрал 14 (5+9) очков.
? Роман Савченко с нами ещё на один год!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) April 11, 2020
С опытным защитником подписано новое соглашение до окончания сезона 2020/21.
В прошедшем чемпионате Роман стал лидером «Локомотива» по количеству сыгранных матчей — 67. pic.twitter.com/Nm5iQ5wqAV
Дополнительная информация:
https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Roman-Savchenko-prodlil-kontrakt-s-Lokomotivom-7277