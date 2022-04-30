«Локомотив» продлил контракт с нападающим Алексеевым

ХК «Локомотив» продлил контракт с нападающим Денисом Алексеевым. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2022/2023.

За пять сезонов на уровне КХЛ в составе нашей команды Денис набрал 144 (46+98) очка в 283 матчах.

Ранее «Локо» подписал новые контракты с еще четырьмя игроками.