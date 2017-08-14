"Локомотив" продлил контракт с Кадейкиным на два года

По информации "Р-Спорта", "Локомотив" подписал новое соглашение с нападающим Александром Кадейкиным. Контракт с 23-летним хоккеистом рассчитан на два года.

Напомним, что в прошлом сезоне он дебютировал за ярославский клуб и набрал 15 (7+8) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он является воспитанником "Атланта", после чего два сезона провел в СКА.

Предыдущее соглашение с "Локомотивом" истекло в апреле 2017 года, после чего игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.