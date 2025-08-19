«Локомотив» подписал контракт с Гернатом на год

Защитник Мартин Гернат подписал новый контртакт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Соглашение рассчитано на год.

Гернат выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету 32-летнего словака 84 матча с учетом плей-офф, в которых он набрал 36 (7+29) очков и стал самым результативным защитником команды.