«Локомотив» продлил контракт с Егором Коршковым

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Коршковым. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона-2023/2024, сообщает сайт клуба.

За предыдущие семь сезоном в составе главной команды «железнодорожников» 25-летний форвард провел 327 матчей, набрав в них 139 (58+81) очков.

Ранее «Локо» объявил о продлении контракта с нападающим Егором Авериным.