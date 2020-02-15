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«Локомотив» пробился в плей-офф Кубка Гагарина

16:43
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«Локомотив» стал еще одним участником плей-офф Кубка Гагарина-2020. Это стало известно после того, как «Сочи» проиграл «Барысу» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что по ходу сезона ярославцы пережили смену тренера. Крэйг Мактавиш был уволен с поста главного тренера в начале «регулярки» и его место занял Майк Пелино.

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