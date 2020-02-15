«Локомотив» пробился в плей-офф Кубка Гагарина

«Локомотив» стал еще одним участником плей-офф Кубка Гагарина-2020. Это стало известно после того, как «Сочи» проиграл «Барысу» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

После поражения ХК «Сочи» участником Кубка Гагарина 2020 становится @hclokomotiv — KHL Media (@khlmediateam) February 15, 2020

Напомним, что по ходу сезона ярославцы пережили смену тренера. Крэйг Мактавиш был уволен с поста главного тренера в начале «регулярки» и его место занял Майк Пелино.