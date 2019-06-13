"Локомотив" представил план подготовки на сезон-2019/20

"Локомотив" начнет подготовительные сборы к началу нового сезона в КХЛ 13 августа в Ярославле, информирует официальный сайт клуба.

Сборы пройдут до 2 августа, а затем команда с 3 августа по 8 августа примет участие в турнире в Сочи ("Sochi Hockey Open"), где:

3 августа – игра против "Авангарда";

5 августа – игра против Олимпийской сборной России;

6 августа – рижское "Динамо";

7 августа – СКА.

С 9 по 19 августа "Локомотив" проведет вторые сборы в Ярославле. С 20 по 25 августа состоится Международный турнир в Риге ("Кубок ЛЖД"). С 26 августа до начала регулярного чемпионата КХЛ – третьи сборы в родном городе.

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