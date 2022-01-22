«Локомотив» пока не принимал решение о расторжении контракта с американцем, обвиненном в изнасиловании 12-летней девочки

«Локомотив» пока не принимал решение о расторжении контракта с американским хоккеистом

По данным «СЭ», «Локомотив» не принимал решение о будущем форварда Рида Буше, который признал вину в деле об изнасиловании 12-летней девочки в США в 2011 году.

Ранее о расторжении контракта сообщил Metaratings. Судебное заседание по делу американского нападающего намечено на 31 января, и, скорее всего, «Локомотив» будет принимать решение по его окончании.

Ранее газета Detroit Free Press сообщила, что Буше признал себя виновным в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году, когда американцу было 17 лет.