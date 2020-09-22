«Локомотив» пока не прибыл в Мытищи на матч с «Куньлунем»

По состоянию на 18 часов ярославская команда, чей матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» запланирован на 19.00 в Мытищах, не прибыла на арену. Китайская команда, тем временем, продолжает подготовку к матчу, завершив сухую разминку.

Напомним, что календарный матч «Куньлунь» — «Локомотив» был перенесен лигой с 21 на 22 сентября. По регламенту соревнований, в случае неявки ярославской команды ей должно быть засчитано техническое поражение.