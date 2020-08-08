«Локомотив» подтвердил аренду Коршкова

По соглашению с клубом НХЛ «Торонто» нападающий Егор Коршков проведет ближайший сезон в составе «Локомотива», сообщает сайт ярославской команды.

В сезоне-2019/2020 Егор Коршков сыграл 44 игры в АХЛ, набрав 25 (16+9) очков, при показателе полезности «плюс 11». В единственном матче НХЛ отметился заброшенной шайбой.

До отъезда за океан Егор сыграл 209 матчей в КХЛ (все — в составе «Локомотива»), забросил 26 шайб, сделал 47 передач.

Коршков является обладателем Кубка Харламова-2016 в составе «Локо» и бронзовым призером чемпионата России-2017 в составе «Локомотива».