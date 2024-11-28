«Локомотив» подпишет контракт с экс-форвардом «Чикаго» и «Аризоны» Паником

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» подпишет контракт до конца сезона со словацким нападающим Рихардом Паником.

По нашей информации, зарплата игрока составит 20 миллионов рублей в год.

33-летний словак в этом сезоне провел 18 матчей за «Слован» и набрал 13 (6+7) очков. В НХЛ он провел 521 матч и набрал 195 (88+107) очков, выступая за «Тампу», «Торонто», «Чикаго», «Аризону», «Вашингтон», «Детройт» и «Айлендерс».