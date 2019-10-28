«Локомотив» подписал полноценный контракт с Андреем Марковым

Андрей Марков стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее стороны заключили просмотровый контракт.

Андрей Марков и @hclokomotiv заключили полноценный контракт до конца сезона.#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) October 28, 2019

40-летний защитник провел за 16 сезонов в НХЛ 990 матчей за «Монреаль», в России выступал за воскресенский «Химик», московское «Динамо», чеховский «Витязь» и казанский «Ак Барс».

В прошлом сезоне в составе казанского клуба в 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «+13». В 4 играх плей-офф у него «-5».

Марков — двукратный чемпион России в составе «Динамо», в «Ак Барсе» он выиграл Кубок Гагарина в 2018 году. Марков — чемпион мира 2008 года.

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