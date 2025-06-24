«Локомотив» подписал контракт с Фрэзом на год

Нападающий Байрон Фрэз подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Новое соглашение рассчитано на год.

Прошедший сезон стал дебютным для 34-летнего канадца в КХЛ. В 61 матче регулярного чемпионата Фрэз забросил 17 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 8 (4+4) очков в 19 играх.