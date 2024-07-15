«Локомотив» подписал контракт с форвардом Фрэзом

Форвард Байрон Фрэз подписал контракт с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте ярославского клуба.

Соглашение с 33-летним канадцем рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Фрэз провел 53 матча за «Хендерсон Сильвер Найтс» в регулярном чемпионате АХЛ, в которых набрал 31 (13+18) очко. В 16 играх за «Вегас» форвард отметился одной передачей.