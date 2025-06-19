«Локомотив» подписал контракт с Черепановым до 2027 года

Защитник Никита Черепанов подписал новый контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославской команды.

Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Черепанов выступает за «Локомотив» с 2016 года. В прошедшем сезоне на счету 29-летнего защитника 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 3 шайбы и отдал 2 результативные передачи. В плей-офф защитник провел 21 матч и отметился 1 голевой передачей.