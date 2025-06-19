Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

19 июня 2025, 14:20

«Локомотив» подписал контракт с Черепановым до 2027 года

Сергей Ярошенко

Защитник Никита Черепанов подписал новый контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославской команды.

Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Черепанов выступает за «Локомотив» с 2016 года. В прошедшем сезоне на счету 29-летнего защитника 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 3 шайбы и отдал 2 результативные передачи. В плей-офф защитник провел 21 матч и отметился 1 голевой передачей.

Источник: ХК «Локомотив»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Черепанов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
Сальдо рассказал о попытке группы лиц проникнуть в воинские части под видом СМИ
При пожаре в Кран-Монтане погиб 16-летний итальянский гольфист
Эстония может лишиться ЧЕ по фехтованию из-за отказа допускать россиян
Умеров сообщил о прибытии советников стран «коалиции желающих» в Киев
«Спартак» подписывает тренера, Миранчук может вернуться из США в Россию. Главные трансферные слухи РПЛ на начало 2026 года
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг: «Я отдал все, что мог ради СКА»

КХЛ и FONBET продлили соглашение о титульном партнерстве
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 39 29 10 62
2 Ак Барс 41 27 14 56
3 Авангард 39 26 13 55
4 Автомобилист 40 23 17 49
5 Нефтехимик 41 20 21 43
6 Трактор 41 17 24 40
7 Амур 42 16 26 39
8 Салават Юлаев 41 17 24 38
9 Барыс 42 15 27 36
10 Сибирь 41 16 25 36
11 Адмирал 39 13 26 33
Западная конференция И В П О
1 Динамо Мн 39 26 13 57
2 Локомотив 42 26 16 56
3 Северсталь 41 26 15 55
4 Динамо М 41 25 16 52
5 Торпедо НН 40 23 17 50
6 ЦСКА 42 20 22 47
7 СКА 39 21 18 47
8 Спартак 40 20 20 45
9 Шанхай Дрэгонс 39 15 24 39
10 Сочи 37 11 26 28
11 Лада 40 11 29 26
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 10:00 Адмирал – Амур 3 : 2
3.01 17:00 Сочи – Нефтехимик - : -
3.01 17:00 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг - : -
3.01 17:00 Северсталь – Лада - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости