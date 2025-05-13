Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

13 мая, 19:20

«Локомотив» поднял баннер с надписью «железно к цели» перед финалом с «Трактором» в Кубке Гагарина

Алина Савинова

«Локомотив» перед стартовым матчем финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» поднял большой баннер под своды арены.

На полотне изображен медведь в форме ярославской команды, который «прорубает» путь к чемпионскому кубку. Также на баннере присутсвует надпись «Железно к цели».

Во вторник, 13 мая, «Локомотив» принимает «Трактор» в первом матче серии финала Кубка Гагарина. Игра на «Арене-2000» в Ярославле стартовала в 19.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Популярное видео
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, финал: «Локомотив» и «Трактор» в главной серии плей-офф КХЛ
«Хоккей «Локомотива» может быть скучным, но он дал результат». Интервью форварда «Трактора» Жаркова
В «Ладе» объявили о начале погашения долгов
Принс, Родуолд, Николаев, Мишуров и Сусуев покинули «Адмирал»
Защитник Телегин проведет в «Тракторе» еще два сезона
Борис Миронов возглавил «Ладу»
Защитник Ефремов подписал новый контракт со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Так-то в тракторе железа тоже не мало, и тоже в слогане можно написать "железно к цели":slight_smile:

    13.05.2025

  • Sehrgut

    Радулов пляшет под гимн как в Америке.. :grin: :exclamation: :exclamation: :exclamation: Сталин бы шлёпнул.

    13.05.2025

  • За спорт!

    :steam_locomotive: против :tractor:

    13.05.2025

    • Светлаков и Радулов установили рекорды для участников финала Кубка Гагарина

    Источник: Ковальчук за полтора года нарушил правила дорожного движения более 200 раз
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 30 23 7 48
    2 Ак Барс 30 19 11 40
    3 Авангард 28 18 10 39
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 31 15 16 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 28 12 16 28
    8 Барыс 30 11 19 27
    9 Адмирал 27 10 17 26
    10 Салават Юлаев 29 11 18 25
    11 Сибирь 29 9 20 21
    Западная конференция И В П О
    1 Северсталь 30 21 9 42
    2 Локомотив 30 19 11 41
    3 Динамо Мн 29 19 10 41
    4 Торпедо НН 31 19 12 41
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 28 13 15 33
    7 Спартак 29 14 15 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 29 9 20 21
    11 Сочи 27 7 20 19
    Результаты / календарь
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев 1 : 3
    23.11 15:00 Барыс – Авангард 2 : 5
    23.11 17:00 Северсталь – Лада 2 : 0
    23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс 2 : 3 Б
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости