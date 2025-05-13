«Локомотив» поднял баннер с надписью «железно к цели» перед финалом с «Трактором» в Кубке Гагарина

«Локомотив» перед стартовым матчем финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» поднял большой баннер под своды арены.

На полотне изображен медведь в форме ярославской команды, который «прорубает» путь к чемпионскому кубку. Также на баннере присутсвует надпись «Железно к цели».

Во вторник, 13 мая, «Локомотив» принимает «Трактор» в первом матче серии финала Кубка Гагарина. Игра на «Арене-2000» в Ярославле стартовала в 19.00 по московскому времени.