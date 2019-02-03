"Локомотив" победил "Сочи" благодаря шайбе Рафикова

"Локомотив" обыграл "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил защитник Рушан Рафиков.

"Локомотив" занимает 3-е место в Западной конференции, имея в активе 80 очков. "Сочи" с 56 баллами располагается на 8-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:4 (0:0, 0:2, 3:2)

Голы: Беляев - 1 (Ильенко, Картаев), 25:26 - 0:1. Юртайкин - 10 (Крунвалль), 27:45 - 0:2. Локтионов - 15 (Е. Аверин, Козун), 45:04 - 0:3. Бакош - 4 (Д. Александров, Воробьев), 46:38 - 1:3. Рыков - 2 (Бакош, Шмелев), 49:03 - 2:3. О`Делл - 20 (бол., Пайгин, Росен), 53:44 - 3:3. Рафиков - 5 (бол., Локтионов), 57:35 - 3:4.

Вратари: Барулин (59:04 - 59:59) - Коновалов.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 28 (6+9+13) - 26 (10+7+9).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

3 февраля. Сочи. ДС "Большой".

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