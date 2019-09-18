«Локомотив» победил рижское «Динамо» и пробился в зону плей-офф

«Локомотив» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское «Динамо» — 3:2. Голами в составе гостей отметились Рушан Рафиков, Никита Черепанов и Стефан Да Коста. У рижан отличились Давид Улльстрем и Брэндон Макмиллан.

«Локомотив» одержал третью победу в сезоне и пробился в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков. Рижане — 10-е с таким же количеством баллов.

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«Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Улльстрем — 2 (Редлихс, Макмиллан), 5:33 — 1:0. Рафиков — 2 (Кудрявцев, Свитов), 16:54 — 1:1. Да Коста — 2 (бол., Ландер), 36:31 — 1:2. Макмиллан — 4 (бол., Дарзиньш), 39:59 — 2:2. Черепанов — 1 (Иванов, Каюмов), 42:20 — 2:3.

Вратари: Гудлевскис (58:10 — 58:37, 59:20) — Лазушин.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 27 (13+8+6) — 25 (8+8+9).

Судьи: Гашилов, Морозов.

18 сентября. Рига. «Арена Рига».

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