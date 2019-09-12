«Локомотив» победил московское «Динамо» в матче КХЛ

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» (5:2). В составе ярославцев заброшенными шайбами отметились Даниил Мисюль, Денис Алексеев, Антон Ландер, Рушан Рафиков и Павел Кудрявцев. У «Динамо» отличились Вадим Шипачев и Игорь Полыгалов.

«Локомотив» переместился на 7-е место в Западной Конференции, «Динамо» осталось на 4-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Мисюль — 1 (Красковский), 15:33 — 1:0. Шипачев — 3 (Лямин, Петерссон), 19:23 — 1:1. Алексеев — 1 (Санников, Рафиков), 28:21 — 2:1. Ландер — 1 (Рэтти), 28:51 — 3:1. Рафиков — 1 (бол., Е. Аверин, Апальков), 42:02 — 4:1. Кудрявцев — 2 (Красковский), 54:33 — 5:1. Полыгалов — 1 (Хиетанен, Моисеев), 57:01 — 5:2.

Вратари: Лазушин — Еременко.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 32 (9+15+8) — 31 (11+8+12).

Судьи: Гофман, Хрибик.

12 сентября. Ярославль. «Арена-2000».