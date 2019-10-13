«Локомотив» победил «Куньлунь»

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил «Куньлунь» со счетом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили Денис Алексеев, Тай Рэтти, Павел Кудрявцев (дубль), Даниил Мисюль и Якуб Накладал.

У хозяев отличились Жильбер Брюле, Тревор Мерфи и Брэндон Ип.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)

Голы: Алексеев — 2, 13:06 — 0:1. Рэтти — 3 (Кудрявцев), 23:12 — 0:2. Кудрявцев — 4 (мен., Ландер), 23:39 — 0:3. Брюле — 2 (бол., Фу), 24:51 — 1:3. Мисюль — 2 (Денисенко), 28:22 — 1:4. Мерфи — 2, 28:31 — 2:4. Накладал — 2 (бол.), 35:53 — 2:5. Кудрявцев — 5 (бол., Да Коста, Рэтти), 43:42 — 2:6. Йип — 5 (бол., Брюле, Миллер), 51:54 — 3:6.

Вратари: Грубец (Мьюз, 28:22) — Коновалов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (11+9+14) — 36 (15+11+10).

Судьи: Сидоренко, Соин.

13 октября. Пекин. «Шоуган Арена».