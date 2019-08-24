«Локомотив» победил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД

«Локомотив» обыграл «Автомобилист» на Кубке Латвийской железной дороги. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу ярославской команды.

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Кубок Латвийской железной дороги

«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Е. Аверин — 2 (Алексеев, Кудрявцев), 12:27 — 1:0. Рэтти — 3 (бол., Санников, Осипов), 30:53 — 2:0. Иванов — 1 (Коваленко, Черепанов), 54:38 — 3:0.

Вратари: Лазушин — Коварж.

Броски: 32 (10+13+9) — 29 (8+8+13).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

24 августа.