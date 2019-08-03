"Локомотив" победил "Авангард" на турнире в Сочи

В Сочи стартовал турнир Sochi Hockey Open. В первом матче "Локомотив" был сильнее "Авангарда" (3:1).

В составе "Локомотива" дебютировал нападающий Тай Рэтти. Он отметился голом, открыв счет в этой встрече.

Sochi Hockey Open

"Локомотив" (Ярославль) - "Авангард" (Омск) - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Рэтти - 1 (бол., Ландер, Крунвалль), 5:02 - 1:0. Афанасьев - 1, 29:45 - 2:0. Е. Аверин - 1 (Осипов, Апальков, Ландер), 35:16 - 3:0. Широков - 1 (бол., Чудинов, Щербак), 50:55 - 3:1.

Вратари: Коновалов - Бобков (58:20).

Штраф: 10 - 6.

Судьи: Оленин, Соин.

3 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".