«Локомотив» победил «Ак Барс»
«Локомотив» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс» (4:3). Казанцы потерпели третье поражение подряд, ярославцы прервали 3-матчевую серию поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Голы: Ткачев — 2 (Березкин, Рафиков), 12:45 — 1:0. Осипов — 1 (Пяярви-Свенссон, Коршков), 14:39 — 2:0. Галиев — 6 (Юдин, Лямкин), 18:15 — 2:1. Каюмов — 3 (бол., Пяярви-Свенссон, Коршков), 25:06 — 3:1. Ильенко — 1 (Иванов, Аверин), 25:21 — 4:1. Галиев — 7 (Галимов), 28:09 — 4:2. Да Коста — 3 (Юдин, Дыняк), 29:36 — 4:3.
Вратари: Коновалов — Билялов (Рейдеборн, 25:21).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (14+6+8) — 27 (10+11+6).
Судьи: Бирин, Васильев.
1 октября. Ярославль. «Арена-2000». 1629 зрителей.