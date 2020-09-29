«Локомотив» по буллитам уступил «Металлургу»

«Локомотив» в серии буллитов проиграл «Металлургу» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий бросок в серии совершил Егор Яковлев, который также забросил одну из шайб в основное время.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Савченко — 1 (Тесанов), 6:23 — 1:0. Яковлев — 1 (Плотников, Карпов), 7:03 — 1:1. Кошелев — 1 (бол., Плотников, Нестрашил), 24:21 — 1:2. Коршков — 3 (Иванов), 47:50 — 2:2. Красковский — 2 (Малышев, Ильенко), 55:25 — 3:2. Мартынов — 1 (Бек, Карпов), 58:58 — 3:3.

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Коновалов — Кошечкин (57:51 — 58:58).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (9+15+10+1) — 28 (11+5+9+3).

Судьи: Ромасько, Соин.

29 сентября. Ярославль. «Арена-2000».