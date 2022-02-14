«Локомотив» по буллитам победил «Нефтехимик»

«Локомотив» в товарищеском матче по буллитам победил «Нефтехимик» со счетом 2:1. Голы забили Максим Шалунов и Марат Хайруллин.

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф были определены по проценту набранных очков.

Локомотив на Западе сыграет с ЦСКА, а Нефтехимик на «Востоке» встретится с Трактором.

Матчи плей-офф начнутся с 1 марта.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шалунов — 2 (бол., Марченко, Алексеев), 18:10 — 1:0. Хайруллин — 4 (Порядин), 26:14 — 1:1. Шалунов — 3 (Лукичев, Алексеев), 51:07 — 2:1.

Вратари: Исаев — Судницин (58:27).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (12+9+4) — 27 (4+9+14).

Судьи: Лаврентьев, Соин.

14 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 101 зритель.