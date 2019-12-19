«Локомотив» по буллитам обыграл «Йокерит»

«Локомотив» обыграл «Йокерит» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев забивали Марко Анттила, Брайан О'Нилл, Микко Лехтонен и Петер Регин. У гостей отличились Павел Кудрявцев, который сделал дубль, Максим Афанасьев и Магнус Свенссон-Пяярви. Решающий буллит в активе Дениса Алексеева.

«Локомотив» набрал 45 очков и занимает шестое место на Западе. У «Йокерита» 48 очков и четвертое место.

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Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кудрявцев — 11, 3:29 — 0:1. Анттила — 8 (Лев, Леписто), 12:12 — 1:1. О`Нилл — 13 (Йоэнсуу), 19:55 — 2:1. Кудрявцев — 12 (бол., Е. Аверин, Крунвалль), 30:16 — 2:2. Афанасьев — 1 (Е. Аверин, Да Коста), 32:09 — 2:3. Лехтонен — 10 (Савинайнен, Иконен), 34:39 — 3:3. Регин — 7 (бол., Йоэнсуу, Грант), 42:49 — 4:3. Пяярви-Свенссон — 5 (Осипов), 49:11 — 4:4.

Победный буллит: Алексеев.

Вратари: Калниньш (А. Ниеми, 32:09) — Коновалов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (11+11+6+4) — 32 (14+10+5+3).

Судьи: Беляев, Бондарь.

19 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».