«Локомотив» по буллитам обыграл рижское «Динамо»

«Локомотив» выиграл у рижского «Динамо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Решающий буллит в активе Владимира Ткачева. В составе гостей также отличились Артур Каюмов и Андре Петерссон. У хозяев забивали Павел Чернов и Евгений Грачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Чернов — 3 (бол., Сунд, Уайт), 26:04 — 1:0. Каюмов — 4, 26:18 — 1:1. Петерссон — 4 (Пяярви-Свенссон), 42:40 — 1:2. Грачев — 1, 53:15 — 2:2.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Проскуряков — Паскуале.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (8+14+7+1) — 32 (6+9+14+3).

Судьи: Букин, Морозов.

14 октября. Рига. «Арена Рига».