«Локомотив» перевел нападающего Чеховича в список отказов

«Локомотив» перевел форварда Ивана Чеховича в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

25-летний россиянин выступает в ярославском клубе с мая 2022 года. В прошлом сезоне он набрал 11 (4+7) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 4 (2+2) очка в 12 играх.

За карьеру в КХЛ он играл за «Торпедо», также форвард выступал за «Сан-Хосе» и фарм-клуб «Шаркс».