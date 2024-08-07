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Сегодня, 13:23

«Локомотив» перевел нападающего Чеховича в список отказов

Руслан Минаев
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«Локомотив» перевел форварда Ивана Чеховича в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

25-летний россиянин выступает в ярославском клубе с мая 2022 года. В прошлом сезоне он набрал 11 (4+7) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 4 (2+2) очка в 12 играх.

За карьеру в КХЛ он играл за «Торпедо», также форвард выступал за «Сан-Хосе» и фарм-клуб «Шаркс».

Иван Чехович
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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