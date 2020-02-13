«Локомотив» перериграл минское «Динамо». Каюмов оформил дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» победил минское «Динамо» со счетом 4:1. Дубль оформил нападающий ярославцев Артур Каюмов.

«Локомотив» набрал 66 очков и упрочил свои позиции в борьбе за попадание в плей-офф.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Ткачев — 12 (бол., Ландер, Марков), 2:20 — 1:0. Пяярви-Свенссон — 10 (Осипов, Ткачев), 19:04 — 2:0. Каюмов — 14 (бол., Алексеев), 26:38 — 3:0. Спунер — 9 (Еременко, Дроздов), 51:08 — 3:1. Коваленко — 10 (Каюмов, Алексеев), 54:53 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Тэйлор.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+7+14) — 35 (11+9+15).

Судьи: Ансонс, Щенев.

13 февраля. Ярославль. «Арена-2000».