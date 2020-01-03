«Локомотив» переиграл «Амур». Ярославцы прервали серию из трех поражений подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» принимал «Амур». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Автором победного гола стал нападающий ярославцев Магнус Пяярви-Свенссон.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Пяярви-Свенссон — 9 (Да Коста), 55:25 — 1:0. Ткачев — 5 (п.в., Кудрявцев), 59:05 — 2:0.

Вратари: Лазушин — Лангхамер (58:34 — 59:05, 59:37).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (10+4+16) — 27 (7+10+10).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

3 января. Ярославль. «Арена-2000».