"Локомотив" отправился на первые матчи 1/2 финала со СКА без Кронвала и Контиолы

"Локомотив" назвал состав команды на первые матчи 1/2 финала конференции со СКА.

Вместе с клубом в Санкт-Петербург не полетели Петри Контиола, который продолжает восстанавливаться от повреждения, и Стаффан Кронваль - он выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.

Всего "Локомотив" взял 29 хоккеистов:

Вратари: Илья Коновалов, Александр Салак, Антон Виноградов.



Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Якуб Накладал, Александр Кутузов, Николай Аверин, Максим Афанасьев, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль.



Нападающие: Георгий Иванов, Григорий Денисенко, Брэндон Козун, Артур Каюмов, Евгений Коротков, Егор Аверин, Артём Ильенко, Степан Санников, Даниил Апальков, Данил Юртайкин, Николай Коваленко, Павел Красковский, Павел Кудрявцев, Андрей Локтионов, Денис Алексеев, Егор Коршков, Владислав Картаев.

Серия стартует в среду, 13 марта.

⚡ Сегодня днём "Локомотив" отправился на первые матчи 1/2 финала конференции.



Команда вылетела в Санкт-Петербург в следующем составе: https://t.co/SNaLYOUo5b pic.twitter.com/Sy0HRLgyzf – HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 12 марта 2019 г.

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