«Локомотив» отправил семь безответных шайб в ворота «Куньлуня». Ткачев сделал хет-трик
«Локомотив» и «Куньлунь» провели товарищески матч. Ярославцы разгромили соперника со счетом 7:0.
Нападающий Владимир Ткачев отметился тремя заброшенными шайбами.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Голы: Ткачев — 4 (Коршков), 8:35 — 1:0. Ткачев — 5 (Осипов, Марченко), 23:25 — 2:0. Каюмов — 3 (Петерссон, Рафиков), 25:03 — 3:0. Марченко — 2 (бол., Осипов, Коршков), 30:08 — 4:0. Ткачев — 6 (бол., Петерссон, Осипов), 39:51 — 5:0. Охтамаа — 1 (Каюмов, Петерссон), 40:56 — 6:0. Алексеев — 1 (Красковский, Черепанов), 41:18 — 7:0.
Вратари: Исаев (Коновалов, 29:18) — Шикин (Лазушин, 29:18).
Броски: 53 (20+18+15) — 9 (3+3+3).
Судьи: Барышев, Хартин.
31 августа. Ярославль. «Арена-2000».