«Локомотив» отгрузил 7 шайб в ворота «Барыса»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на своем льду разгромил «Барыс». Ярославцы победили со счетом 7:2.

Дубль сделал форвард ярославцев Андре Петерссон.

Напомним, что с «Локо» работает бывший тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Нур-Султан) — 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)

Голы: Охтамаа — 3, 0:11 — 1:0. Аверин — 3 (Алексеев), 4:04 — 2:0. Сведберг — 2 (Вароун, Фрэттин), 14:42 — 2:1. Петерссон — 6, 18:00 — 3:1. Петерссон — 7 (бол., Марченко, Алексеев), 31:14 — 4:1. Алексеев — 8 (Аверин, Кудрявцев), 32:43 — 5:1. Коршков — 7 (Охтамаа), 33:49 — 6:1. Ткачев — 5 (Рафиков), 44:53 — 7:1. Хетерингтон — 1 (Мусоров), 52:26 — 7:2.

Вратари: Паскуале — Карлссон (Ортио, 33:49).

Штраф: 7 — 15.

Броски: 34 (14+11+9) — 25 (2+13+10).

Судьи: Ансонс, Овчинников.

10 ноября. Ярославль. «Арена-2000». 1590 зрителей.