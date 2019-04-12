"Локомотив" остается самым проверяемым на допинг клубом КХЛ

"Локомотив" продолжает оставаться самым проверяемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) клубом КХЛ, информирует ТАСС. Согласно материалам РУСАДА, в первые три месяца 2019 года допинг-тестирование прошли девять игроков команды из Ярославля.

За январь, февраль и март допинг-контроль РУСАДА прошли 32 хоккеиста, принимавших участие в матчах КХЛ в текущем сезоне. У "Локомотива" в первые два месяца тестировались Рушан Рафиков, Кирилл Слепец, Данил Юртайкин, Денис Алексеев, Александр Емелин, Александр Кутузов и Андрей Локтионов. В марте к ним добавились Иван Ковалев и Павел Красковский.

В составе СКА было проверено четыре хоккеиста, "Металлурга", "Сочи" и "Торпедо" - по три, "Трактора", "Салавата Юлаева" и "Ак Барса" - по два, московского "Динамо", "Нефтехимика", "Авангарда" и ЦСКА - по одному.