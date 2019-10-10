«Локомотив» опубликовал комментарий по поводу новостей о поиске нового тренера

«Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявление, касающееся тренерского вопроса. В нем указано, что последние сообщения о переговорах с другими специалистами не соответствуют действительности. Напомним, сегодня RT сообщила что «Локо» может возглавить Дэвид Немировски, работающий с «Торпедо».

-Вниманию болельщиков и представителей СМИ! В последнее время в средствах массовой информации участились сообщения относительно поиска главного тренера со стороны ХК «Локомотив», — говорится в сообщении. — Зачастую в данных материалах упоминаются имена специалистов, связанных контактом с другими командами, с которыми наш клуб переговоров не проводил и не ведет. Мы с пониманием относимся к интересу СМИ к тренерскому вопросу в нашем клубе. При этом просим воздержаться от непроверенных публикаций, которые способны подорвать репутацию как ХК «Локомотив», так и самого издания. Все информационные сообщения, касающиеся ключевых назначений в структуре «Локомотива», оперативно и в первую очередь публикуются на официальном сайте Клуба — hclokomotiv.ru. Для недопущения ложных публикаций, просим журналистов, аккредитованных КХЛ, обращаться в пресс-службу.

Ярославцы после восьми стартовых матчей отправили в оставку Крэйга Мактавиша, а исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор клуба Александр Ардашев.

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