«Локомотив» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
19:27
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Локомотив». Гости победили со счетом 5:1.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы: Гудачек — 3 (Волгин), 3:53 — 1:0. Ландер — 3 (Охтамаа, Красковский), 11:32 — 1:1. Петерссон — 5 (Иванов, Осипов), 15:48 — 1:2. Ландер — 4 (Красковский), 37:35 — 1:3. Марченко — 1 (бол., Пяярви-Свенссон, Ткачев), 40:25 — 1:4. Коваленко — 2 (Кудрявцев, Рафиков), 45:35 — 1:5.
Вратари: Иванников — Паскуале.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 16 (6+7+3) — 45 (16+17+12).
Судьи: Букин, Гамалей.
24 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
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