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«Локомотив» одержал волевую победу над «Барысом» и вошел в зону плей-офф

21:55
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«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил в овертайме «Барыс» — 3:2. По ходу встречи ярославцы уступали 0:2. Они набрали 18 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» (29) — третий на Востоке.

В составе победителей отличились Артур Каюмов, Степан Санников и Ринат Рафиков. У гостей забили Алихан Асетов и Роман Старченко.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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