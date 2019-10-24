«Локомотив» одержал волевую победу над «Барысом» и вошел в зону плей-офф

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил в овертайме «Барыс» — 3:2. По ходу встречи ярославцы уступали 0:2. Они набрали 18 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» (29) — третий на Востоке.

В составе победителей отличились Артур Каюмов, Степан Санников и Ринат Рафиков. У гостей забили Алихан Асетов и Роман Старченко.

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