«Локомотив» одержал первую победу под руководством Мактавиша, обыграв «Сочи»

«Локомотив» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе победителей отличились Григорий Денисенко и Роман Савченко. За «Сочи» забил Степан Старков.

«Локомотив» впервые победил под руководством главного тренера Крэйга Мактавиша — до этого ярославска команда проиграла 2 матча подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Денисенко — 1 (Каюмов), 32:32 — 1:0. Савченко — 1 (Накладал), 35:01 — 2:0. Старков — 1 (Точицкий, Алтыбармакян), 56:26 — 2:1.

Вратари: Лазушин — Шикин (58:05).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (9+8+4) — 31 (9+8+14).

Судьи: Кулев, Спирин.

10 сентября. Ярославль. «Арена-2000».

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