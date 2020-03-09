«Локомотив» обыграл «Йокерит» в пятом матче серии

«Локомотив» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина обыграл «Йокерит» со счетом 4:2.

Ярославцы выиграли вторую встречу подряд. Счет в серии стал 3-2 в пользу финнской команды.

Шестой матч серии пройдет 11 марта в Ярославле.

КХЛ

?1/4 финала конференций

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Голы: Кудрявцев — 1 (Рафиков, Савченко), 9:09 — 0:1. Пильстрем — 2 (Оксанен, Мозес), 15:28 — 1:1. Йоэнсуу — 1 (Регин, Скленичка), 17:29 — 2:1. Денисенко — 1 (Савченко), 42:54 — 2:2. Да Коста — 2 (Ткачев, Марков), 46:36 — 2:3. Каюмов — 2 (Черепанов), 56:32 — 2:4.

Вратари: Калниньш (57:34) — Коновалов.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (12+6+10) — 25 (8+7+10).

Судьи: Оленин, Фатеев.

9 марта. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Счет в серии: 3-2 (6:0, 5:1, 3:0, 3:4, 2:3).