«Локомотив» обыграл «Йокерит» и сократил отставание в серии

«Локомотив» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл «Йокерит» со счетом 4:3. Победный гол забил Стефан да Коста.

Счет в серии стал 3-1 в пользу финского клуба. Пятая игра, которая может стать решающей, пройдет 9 марта на площадке «Йокерита».

КХЛ

1/4 финала конференций

Четвертый матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Голы: Анттила — 2 (О`Нилл, Пильстрем), 19:48 — 0:1. Черепанов — 1, 28:45 — 1:1. Каюмов — 1, 30:22 — 2:1. Аверин — 1 (Ткачев, Да Коста), 41:34 — 3:1. Регин — 2 (Йоэнсуу, О`Нилл), 53:38 — 3:2. Да Коста — 1 (бол., Алексеев), 55:51 — 4:2. Хаапала — 1, 59:34 — 4:3.

Вратари: Коновалов — Калниньш (58:03).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (11+16+10) — 40 (8+13+19).

Судьи: Сидоренко, Хрибик.

Счет в серии: 1-3 (0:6, 1:5, 0:3)

7 марта. Ярославль. «Арена-2000».